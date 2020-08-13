شؤون فلسطينية

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الخميس، الموافق 13 آب/ أغسطس 2020 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.40 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:80 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 4.00 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.21 شيكل. 

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