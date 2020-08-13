حماس تعلق على استمرار التصعيد الإسرائيلي ومنع إدخال الوقود والبضائع للقطاع

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على استمرار التصعيد الإسرائيلي، ومنع إدخال الوقود والبضائع لقطاع غزة.



وقالت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومنع وصول الوقود والبضائع لسكانها سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.



وأضافت: أن هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس (كورونا) في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجدداً وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة، فلا يمكن القبول باستمرار هذا الحال عما هو عليه.

وقرر منسق أعمال حكومة الاحتلال، كميل أبو ركن، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري، وحتى إشعار آخر، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.





ويأتي القرار، في ظل هجمات شبه يومية لجيش الاحتلال على مواقع ونقاط رصد للمقاومة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.





كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى 8 أميال بحرية بدلاً من 15 ميل، على الفور وحتى إشعار آخر.



