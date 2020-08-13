دولي

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية
مشاهد لعملية الإنزال الإيرانية على ظهر السفينة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، أن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية عسكرية استولت على سفينية تحمل اسم (ويلا)، في المياه الدولية.

وقال حساب القيادة المركزية على موقع تويتر: "إن قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية ايرانية طراز Sea King (سي كنغ) قامت اليوم في المياه الدولية بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل عنوان ويلا (Wila)".

ونشر الحساب فيديو، يوضح عملية الإنزال الإيرانية على ظهر السفينة (ويلا).

 

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