شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة
قصف غزة ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقصفت الطائرات، موقعاً قرب أبراج المقوسي، في شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال، نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، على أرضٍ زراعية، بأربعة صواريخ على الأقل، في بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما استهدفت أرض فارغة في منطقة صوفا، شرق مدينة رفح.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات ومروحيات حربية ودبابات الجيش، أغارت على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وزعم، أن الغارات استهدفت مجمع عسكري للقوة البحرية التابعة للحركة، ومواقع رصد وبنى تحتية تحت أرضية، مشيراً إلى أن الغارات جاءت رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع خلال الأسبوع الأخير.

 

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