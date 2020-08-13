الاحتلال يقرر وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري

قرر منسق أعمال حكومة الاحتلال، كميل أبو ركن، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري، وحتى إشعار آخر، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.





ويأتي القرار، في ظل هجمات شبه يومية لجيش الاحتلال على مواقع ونقاط رصد للمقاومة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.







وفي وقت سابق، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى 8 أميال بحرية بدلاً من 15 ميل، على الفور وحتى إشعار آخر.





وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت، الثلاثاء الماضي، وقف ادخال مواد البناء إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد في القطاع.







رام الله - دنيا الوطن