شاهد: شاب من غزة يعيد حفل زفافه بعد 14 عاماً من زواجه

أعاد الشاب الفلسطيني محمد شلمخ، من قطاع غزة، حفل زفافه بعد أربعة عشر عاماً من زواجه الحقيقي، خاصة وأنه كان صغيراً عندما تزوج عام 2006.





وقال شملخ، وفق مقطع فيديو، إن أعاد حفل زفافه من الألف إلى الياء وكأنها المرة الأولى، مشيراً إلى أنه تزوج وهو بالسادسة عشر وزوجته بذات العمر ولم يشعروا بالفرحة حينها لحداثة عمرهم.





وأضاف: "قررت أن أعيد كل تفاصيل زواجي من أولها لآخرها وقمت بذلك، وانا سعيد جداً بما قمت به".





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رام الله - دنيا الوطن