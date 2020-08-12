شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)

الصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة طفل (8 أعوام)، من بلدة إذنا في محافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الطفل المتوفى، كان يعاني من مرض الربو، وتشوهات خلقية في القلب، لافتة في الوقت ذاته إلى أن حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين، ارتفعت إلى 115 حالة.

وكان الدكتور عفيف عطاونة، مدير صحة جنوب الخليل، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن نسبة الإصابات التي تسجل يومياً في محافظة الخليل، هو ما بين 20- 25 % مما يُسحب من عينات.

واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذه النسبة كبيرة جداً، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي في المحافظة إلى 9500 إصابة تعافى 65% منها.

أخبار ذات صلة

شاهد: استمرار توافد المسافرين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)

شاهد: استمرار توافد المسافرين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)

أبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلال

أبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلال

عريقات: إجراءات الاحتلال تمهد لخطة الضم وعلى المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل

عريقات: إجراءات الاحتلال تمهد لخطة الضم وعلى المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل

إسرائيل تُقر بفشل منظومة (الليرز) بأول أيام تصديها للبالونات الحارقة

إسرائيل تُقر بفشل منظومة (الليرز) بأول أيام تصديها للبالونات الحارقة

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع الوفيات بصفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196

"الخارجية": ارتفاع الوفيات بصفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196

قناة إسرائيلية: إطلاق البالونات لا يُبرر الدخول بمواجهة عسكرية مع قطاع غزة

قناة إسرائيلية: إطلاق البالونات لا يُبرر الدخول بمواجهة عسكرية مع قطاع غزة

وزير إسرائيلي: لا يُوجد قرار عسكري مع غزة

وزير إسرائيلي: لا يُوجد قرار عسكري مع غزة

شاهد: اندلاع حريق كبير في مستوطنة (بئيري) بالمجلس الإقليمي (أشكول)

شاهد: اندلاع حريق كبير في مستوطنة (بئيري) بالمجلس الإقليمي (أشكول)

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

أبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلال

أبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلال

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع الوفيات بصفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196

"الخارجية": ارتفاع الوفيات بصفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196

عشراوي تطالب الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل عاجل

عشراوي تطالب الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل عاجل

هنية يصل تركيا قادماً من الدوحة

هنية يصل تركيا قادماً من الدوحة

أبو بكر: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم

أبو بكر: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم

اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف العودة للمدارس تناقش سيناريوهات بدء العام الدراسي

اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف العودة للمدارس تناقش سيناريوهات بدء العام الدراسي

فروانة يدعو لعقد مؤتمر طارئ لبحث الأوضاع الإنسانية للأسرى

فروانة يدعو لعقد مؤتمر طارئ لبحث الأوضاع الإنسانية للأسرى

الحكومة الفلسطينية تُعلن السماح بإقامة صلاة الجمعة بالساحات العامة والمفتوحة

الحكومة الفلسطينية تُعلن السماح بإقامة صلاة الجمعة بالساحات العامة والمفتوحة

منوعات

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

عربي

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

الرئاسة السورية تكشف الحالة الصحية لبشار الأسد بعد إصابته بهبوط ضغط

الرئاسة السورية تكشف الحالة الصحية لبشار الأسد بعد إصابته بهبوط ضغط

رئيس عربي يتحدث عن عصابة داخل سجون بلاده لإدارة الأموال

رئيس عربي يتحدث عن عصابة داخل سجون بلاده لإدارة الأموال

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب