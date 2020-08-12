الصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة طفل (8 أعوام)، من بلدة إذنا في محافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الطفل المتوفى، كان يعاني من مرض الربو، وتشوهات خلقية في القلب، لافتة في الوقت ذاته إلى أن حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين، ارتفعت إلى 115 حالة.



وكان الدكتور عفيف عطاونة، مدير صحة جنوب الخليل، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن نسبة الإصابات التي تسجل يومياً في محافظة الخليل، هو ما بين 20- 25 % مما يُسحب من عينات.



واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذه النسبة كبيرة جداً، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي في المحافظة إلى 9500 إصابة تعافى 65% منها.