عريقات: إجراءات الاحتلال تمهد لخطة الضم وعلى المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل



وقال عريقات: إن ممارسات الاحتلال، تأتي تمهيداً للضم، وخرقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وإن المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي، هي السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم.



وأشار عريقات إلى توسع حكومة إسرائيل في الاستيطان، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وإطلاق أيدي المستوطنين المجرمين العابثين؛ ليواصلوا حرق الأشجار والمساجد والممتلكات في تناغم بين الحكومة والمستوطنين، لافتاً إلى عدم إنسانية هذا الاحتلال، حيث ينفذ جرائمه دون الاكتراث بفيروس (كورونا) وجهود دولة فلسطين وحكومتها؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن استنكاره الشديد للممارسات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين والأرض والممتلكات، حيث تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم البيوت والممتلكات الفلسطينية في معظم المناطق، بوتيرة متسارعة.