إسرائيل تُقر بفشل منظومة (الليرز) بأول أيام تصديها للبالونات الحارقة

أقرت إسرائيل، بفشل منظومة اعتراض البالونات الحارقة الجديدة والتي نصبتها أمس الثلاثاء، على الحدود مع قطاع غزة؛ لمنع وصول البالونات لمنطقة الغلاف.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إنه تم اليوم تفعيل نظام اعتراض البالونات بـ (الليزر)، إلا أنه مثبت في منطقة واحدة في غلاف غزة، ولا يُوفر حلاً لمحيط القطاع بأكمله".





ونشر الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، منظومة (الليزر)، وذلك لاعتراض البالونات الحارقة، التي يجري إطلاقها من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف.



