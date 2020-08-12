شؤون فلسطينية

"الخارجية": ارتفاع الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196

"الخارجية": ارتفاع الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 211، عقب الإعلان عن وفاة جديدة في السعودية، والإصابات إلى 4196 بعد تسجيل 9 إصابات جديدة في أميركا، فيما استقرت حالات التعافي عند 1741 حالة. 

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا" للمواطنة فاطمة إسماعيل المجدلاوي (81 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 65.

وفي أميركا، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية، بتسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في نيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2260 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 70 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء التابع للوزارة، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين العالقين في أرض الوطن اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم.

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