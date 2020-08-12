قناة إسرائيلية: إطلاق البالونات مبرراً للدخول بمواجهة عسكرية مع قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان)، أن اسرائيل تدرس فرض عقوبات مدنية، وهجمات محسوبة، واستخدام الوسطاء، وذلك رداً على اطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وقالت القناة: "بالنسبة لإسرائيل فإن اطلاق البالونات لم يؤد حتى الآن لسقوط قتلى، الأمر الذي يبرر الدخول بمواجهة عسكرية في غزة".



وأشارت إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ترجح ان ظاهرة البالونات المفخخة لن تتوقف فورا.