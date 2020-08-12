وزير إسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة

قال وزير الزراعة الإسرائيلي، عضو الكابينت الإسرائيلي، ألون شوستر، إنه لا يوجد قرار عسكري مع غزة، مطالباً بوضع القرار على جدول الأعمال لأن هناك حاجة له وسكان غلاف غزة ورؤساء مجالسها يطالبون بالرد.



وأضاف شوستر، وفق القناة الإسرائلية السابعة: "نحن بحاجة إلى طريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية وتقليل الضرر قدر الإمكان عن المدنيين".









رام الله - دنيا الوطن