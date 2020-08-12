شاهد: اندلاع حريق "كبير" في مستوطنة (بئيري) بالمجلس الإقليمي (أشكول)







رام الله - دنيا الوطننشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مقطعي فيديو، يوضحان لحظة اندلاع الحرائق في مستوطنة (بئيري) في المجلس الاقليمي (أشكول)، زاعما انه بفعل البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة.وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد قررت تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 15 ميلاً إلى ثمانية أميال، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.وسبق ذلك، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري جنوبي قطاع غزة، ومنع ادخال مواد البناء، لذات السبب.