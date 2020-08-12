شؤون فلسطينية

سلامة معروف: غزة لم تغادر مربع الخطر بشأن فيروس (كورونا)

سلامة معروف: غزة لم تغادر مربع الخطر بشأن فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن العمل يسير بالمعبر في اليوم الثاني من عمله بانسيابية وضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الطواقم الحكومية من الوزارات ذات العلاقة وفق الخطة المعدة سلفاً، لافتاً إلى أن قطاع غزة لم يغادر مربع الخطر بشأن فيروس (كورونا). 

وأضاف معروف، لقناة (الأقصى) الفضائية: "عملنا لتجهيز أماكن حجر تتسع لـ ٢٠٠٠مستضاف تشمل تقديم كافة الخدمات المعيشية والطبية واللوجستية لهم طوال فترة الحجر الصحي، بما يشمل خدمات الانترنت والاتصالات". 

وتابع معروف: "يتم الاعتماد حاليا على خمسة مراكز حجر صحي أساسية، إضافةً لمراكز الحجر المخصصة للمرضى، ونسعى لعدم استخدام المدارس والفنادق مرة أخرى". 

وأكمل معروف: "تجهيزات مواجهة الجائحة بانشاء مراكز الحجر أو تهيئة الظروف المعيشية فيها، تكلفنا الكثير من الامكانات والأموال وتستنزف طاقة المئات من الكوادر العاملة في الوزارات المختلفة، خاصة وهي تتم في مجملها بجهود ذاتية وتمويل حكومي إضافةً لبعض المساعدات المقدمة من جهات مجتمعية". 

واستكمل معروف: "راكمت المؤسسات والطواقم الحكومية خبرة مناسبة خلال الشهور الماضية، ما سهل عملية استخلاص العبر واعادة النظر في كافة الإجراءات المطبقة سابقا وصولا لأفضل صورة من التعامل في استقبال العائدين واستضافتهم داخل مراكز الحجر، وبشكل يضمن حفظ سلامة وصحة المجتمع وتحقيق فترة حجر مناسبة لهم". 

وأضاف معروف: "من الإجراءات الطبية الجديدة التي تتم للمرة الأولى على المعبر قيام وزارة الصحة بإجراء فحص الدم السريع لكافة العائدين، ما يعطي مؤشرات أولية لتحديد المصابين ووضعهم في العزل مباشرة". 

واستطرد معروف: "في الوقت الذي تموج فيه المجتمعات حولنا جراء زيادة الإصابات والإجراءات المشددة المفروضة عليها، تعيش غزة ظروف حياتية اعتيادية بفضل الله، الأمر الذي يعكس الجهد الذي بذلته المنظومة الحكومية ومدى الجدية التي تعاملت بها منذ البداية في مواجهة الجائحة". 

وقال معروف: "اتساع دائرة الإصابة بالفيروس عالميا وفي الدول المحيطة بنا يدعونا لضرورة عدم التهاون وزيادة درجة الحذر والانتباه من المواطنين خلال الفترة الحالية، والابتعاد عن مراكز الحجر الصحي، لوجود مؤشرات واضحة بأن الإصابات بالفيروس من بين العائدين ستكون بأعداد تفوق المرات السابقة". 

واستكمل معروف: "لم نغادر بعد مربع الخطر ووعي المواطنين والمحجورين وإدراكهم لأهمية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن مختلف المؤسسات الحكومية عامل أساس في نجاح الجهود الحكومية لمواجهة الفيروس كوحفظ سلامة وصحة مجتمعنا". 

وتابع معروف: "معبر رفح استمر في العمل أمس حتى السادسة صباحاً لتسهيل وصول العالقين لغزة.معروف: 1200 شخص مجمل المتوقع مغادرتهم لقطاع غزة عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة لفتحه استثنائياً".

وأضاف معروف: "لظروف خاصة بالأشقاء في مصر لم يتم وصول عالقين في باقي الدول، وكلنا أمل بعودة كافة أبناء شعبنا إلى وطنهم".

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