شؤون فلسطينية

عشراوي تطالب الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل عاجل

عشراوي تطالب الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل عاجل
رام الله - دنيا الوطن
التقت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاربعاء، القنصل العام الايطالي الجديد السيد جوزيبة فيديلي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحثت معه اخر التطورات السياسية والمستجدات على الارض. 

ورحبت عشراوي بداية اللقاء بالقنصل العام وتمنت له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما أشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الإيطالي والفلسطيني، وبدعم الحكومة الايطالية لشعبنا عبر المشاريع التنموية، اضافة لدعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا)، وطالبت في هذا السياق الحكومة الايطالية بتنفيذ قرار برلمانها والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل‫.

كما تطرقت للممارسات الاسرائيلية وخصوصا في القدس المحتلة، بما في ذلك سياسة هدم المنازل الممنهجة والهجمة المتصاعدة على بلدات سلوان والعيسوية وجبل المكبر والشيخ جراح، والاعتقالات التي تطال المواطنين والقيادات الوطنية، واستهداف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية. 

كما اشارت الى التوسع الاستيطاني الاستعماري وخصوصا في منطقة E1 وقالت:" تواصل دولة الاحتلال تنفذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على الارض رغم التأجيل اللفظي والرفض الدولي الذي فشل في لجمها".

ولفتت في نهاية اللقاء الى سياسات الادارة الامريكية المناهضة لحقوق الفلسطينيين والمخالفة للقرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية.

واكدت على الدور الأوروبي وضرورة تبنيه لقرارات وخطوات فاعلة وجادة للمحافظة على المنظومة الدولية والوقوف في وجه الشعبوية والانفرادية. 

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