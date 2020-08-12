غانتس يُصدر قراراً بتقليص مساحة الصيد لثمانية أميال بحرية

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه بعد مشاورات أمنية وافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على توصية رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين.



وأضافت الصحيفة: "غانتس أمر بتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية على الفور حتى إشعار آخر".



وفي سياق ذي صلة، قال موقع القناة السابعة: "تلقى وزير الجيش بيني غانتس إحاطة أمنية من رئيس الأركان أفيف كوخافي عبر الهاتف وناقشا التطورات الأخيرة في الجنوب وقضايا أخرى".













رام الله - دنيا الوطن