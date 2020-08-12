شؤون فلسطينية

غانتس يُصدر قراراً بتقليص مساحة الصيد لثمانية أميال بحرية

غانتس يُصدر قراراً بتقليص مساحة الصيد لثمانية أميال بحرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه بعد مشاورات أمنية وافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على توصية رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين.

وأضافت الصحيفة: "غانتس أمر بتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية على الفور حتى إشعار آخر".

وفي سياق ذي صلة، قال موقع القناة السابعة: "تلقى وزير الجيش بيني غانتس إحاطة أمنية من رئيس الأركان أفيف كوخافي عبر الهاتف وناقشا التطورات الأخيرة في الجنوب وقضايا أخرى".





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