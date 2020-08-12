شؤون فلسطينية

هنية يصل تركيا قادماً من الدوحة

هنية يصل تركيا قادماً من الدوحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة حماس، مساء الأربعاء، وصول رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، إلى تركيا قادماً من العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، نشرته على موقعها الرسمي، إنه في إطار متابعة شؤون الحركة والقضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني في الخارج، وصل الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا مساء اليوم الأربعاء قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة. 

وأضافت الحركة: "من المتوقع أن يُجري عددًا من اللقاءات خلال مدة تواجده في تركيا".

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