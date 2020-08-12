أبو بكر: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ان حكومة اسرائيل تمارس سياسة القتل الطبي المتعمد بحق الأسرى وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات الجسيمة بحق المعتقلين المرضى.



واضاف ابو بكر، ان السلطات الاسرائيلية وادارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والانسانية في التعامل مع الاسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، واغلاق مستشفى الرملة ونقل الاسرى المرضى في سيارات اسعاف والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمشافي المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة.



اقوال ابو بكر جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة اليوم، عدد من الاسرى المحررين من مدينة بيت لحم ومن بينهم الاسير المحرر المصاب بالسرطان والفشل الكلوي نضال ابو عاهور.



حيث زار ابو بكر والوفد المرافق في مخيم دهيشة، كل من الاسير المحرر فراس ابو عليا والمحرر حمزة الخمور وذلك بعد قضائهما 17 عاما في الاسر، كما تمت زيارة كل من الاسيرين المحررين رمزي ابو زر واحمد الزغاري بعد اعتقال دام 16 عاما لكل منهم.



كما زار الوفد الاسير المحرر مصطفى بوجه من الدوحة بعد اعتقال دام 5 سنوات ، والاسيرة المحررة شروق البدن من بلدة تقوع بعد اعتقالها 12 شهرا في الاعتقال الاداري التعسفي، كما استقبل اللواء ابو بكر على مدخل مدينة بيت لحم الاسير المحرر سالم عبيات الذي افرج عنه اليوم من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 13 عاما.



وفي ذات الزيارة كرم الأسير المحرر احمد الزغاري الوزير ابو بكر، شاكرا الهيئة على جهودها في خدمة الأسرى وعائلاتهم على كافة الصعد.