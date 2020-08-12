شؤون فلسطينية

اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف العودة للمدارس تناقش سيناريوهات بدء العام الدراسي

اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف العودة للمدارس تناقش سيناريوهات بدء العام الدراسي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف إعادة فتح المدارس في ظل فيروس (كورونا)، اجتماعا لمناقشة سيناريوهات افتتاح العام الدراسي بشكل آمن وصحي.

وتناولت اللجنة في اجتماعها عديد الأفكار والمقترحات المتعلقة باستعدادات الوزارات ذات العلاقة في عملية التمكين التكنولوجي وأهمية الاستعانة بطلبة الجامعات لمساندة العملية التعليمية، مشددةً على الدور الحيوي للإعلام في بث رسائل توعوية حول العودة للمدارس للطلبة والأهالي بشكل منظم.

وتداول المجتمعون الإجراءات المحددة التي ترتبط بمحاور خطة العودة للمدارس من حيث الجوانب الصحية والتربوية والتكنولوجية والمجتمعية واتخاذ قرارات بهذا الشأن، كما تدارسوا وضع المدارس بعد دوام طلبة الثانوية العامة مؤخراً، والتأكيد على ضرورة تقييم هذا الوضع في ضوء المعطيات الميدانية.

وجددت اللجنة تأكيدها على محورية دور كافة الجهات والهيئات الرسمية والمحلية وأولياء الأمور في مساندة الوزارة لتخطي هذه المرحلة الحرجة.

وتضم اللجنة؛ الدكتور مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم، مقرراً، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، والدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسحق سدر، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، والمساعد الأمني لوزير الداخلية محمد الجبريني.

وحضر اللقاء وكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية نافع عساف، ومدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة خلود ناصر، ومدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري.


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