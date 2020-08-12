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شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية
صورة من المكان
رام الله - دنيا الوطن
شب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في ميدان الرماية، بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.

وانتقل رجال الحماية المدني، مكان الحريق، للسيطرة عليه، ومحاصرة النيران لمنع امتدادها، بحسب صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

وحسب الصحيفة، نجح رجال الإطفاء في عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق، وانتقلت سيارتى إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وصرحت إدارة الحماية المدنية، أنه تتزايد الحرائق خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع الحرارة، ووجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وحذرت الإدارة من الأسلاك الكهربائية المقلدة، مؤكدة أنها لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 


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