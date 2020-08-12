بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح، ليوم غدٍ الخميس، في اليوم الثالث من فتح المعبر استثنائياً.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن الكشف يتضمن أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات من حملة الجوازات المصرية، والإقامات المصرية، والجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وقالت الوزارة: "على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباح الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف".واضافت: "كما عليهم ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص".وشددت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.