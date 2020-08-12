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الرئاسة السورية تكشف الحالة الصحية لبشار الأسد بعد إصابته بهبوط ضغط

الرئاسة السورية تكشف الحالة الصحية لبشار الأسد بعد إصابته بهبوط ضغط
بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أصيب، اليوم الأربعاء، بهبوط ضغط طفيف أثناء حديثه أمام نواب مجلس الشعب.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، "في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.. على الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.. تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب".

وتابعت الرئاسة "تخللت الكلمة توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي".

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