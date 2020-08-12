شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الجزائر

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر
منح دراسية في الجزائر، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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