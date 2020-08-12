دولي

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية
رام الله - دنيا الوطن
وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في قراءة أولية على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية. 

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن 57 عضوا في (كنيست) صوتوا لصالحه مشروع القانون، مقابل 40 معارضا. 

وقال مقدم مشروع القانون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست تسفي هاوزر: "في غضون 12 يوما سيتم حل الكنيست، ووقفنا هنا وتعهدنا للإسرائيليين بوضع خلافاتنا جانبا والعمل معا". 

وأشار هاوزر أن الذهاب إلى انتخابات جديدة هو تهديد لإسرائيل وإعاثة للفساد في الثقة بين الجمهور والمسؤولين.

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