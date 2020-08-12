القناة السابعة: 12 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية، أن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء، وصل الى 12 حريقاً.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت عدة أهداف في مدينة غزة، الليلة الماضية، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.



ومع استمرار اطلاق البالونات، أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري، جنوبي قطاع غزة، ومنعت ادخال مواد البناء الى قطاع غزة.