إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية





وقالت الوزارة: "حاول هاكرز، التواصل مع العاملين في الصناعات، وقدموا لهم عروضاً مغرية عبر موقع (لينكد)، بهدف اختراق شبكات الكمبيوتر الخاصة بهم".









رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأمن الاسرائيلية، بأن هيئة أمن وزارة الدفاع، بالتعاون مع جهات أمنية اخرى، أحبطوا هجوما الكترونيا، ضد هيئة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.