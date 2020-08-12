إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأمن الاسرائيلية، بأن هيئة أمن وزارة الدفاع، بالتعاون مع جهات أمنية اخرى، أحبطوا هجوما الكترونيا، ضد هيئة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
أكدت وزارة الأمن الاسرائيلية، بأن هيئة أمن وزارة الدفاع، بالتعاون مع جهات أمنية اخرى، أحبطوا هجوما الكترونيا، ضد هيئة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وقالت الوزارة: "حاول هاكرز، التواصل مع العاملين في الصناعات، وقدموا لهم عروضاً مغرية عبر موقع (لينكد)، بهدف اختراق شبكات الكمبيوتر الخاصة بهم".
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