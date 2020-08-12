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الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء القيود التي كانت تلزم المقيمين الأجانب الموجودين في الخارج بالحصول على الموافقة قبل العودة إلى أراضيها.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في البلاد، أن التسجيل لم يعد مطلوباً.

وكانت الإمارات علقت في آذار/مارس دخول غير المواطنين في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس (كورونا).

ومنذ ذلك الحين، سمحت للمقيمين بالعودة تدريجيا، إما من خلال منحهم إعفاءات خاصة أو من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت على الرغم من أن كثيرين منهم ما زالوا في الخارج.

ومع ذلك، نصحت الهيئة على (تويتر)، العائدين بتقديم رقم جواز سفرهم وتفاصيل أخرى على موقع إلكتروني حكومي قبل السفر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التغييرات تنطبق على دبي التي تعمل بتصريح دخول خاص بها في حين تستخدم بقية الإمارات نظام تسجيل اتحادي.

وسجلت الإمارات 62966 إصابة بفيروس (كورونا) و358 حالة وفاة.

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