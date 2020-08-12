عربي

الأردن يُعلن إغلاق معبره مع سوريا لمدة أسبوع بسبب (كورونا)

الأردن يُعلن إغلاق معبره مع سوريا لمدة أسبوع بسبب (كورونا)
معبر بين الأردن وسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، إغلاق (معبر حدود جابر) مع سوريا لمدة أسبوع، بدءاً من الخميس، بسبب إصابات فيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء 21 حالة، ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

أخبار ذات صلة

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

هل ستهرب لبنان من نار الفساد الحكومي إلى أحضان الانتداب الفرنسي؟

هل ستهرب لبنان من نار الفساد الحكومي إلى أحضان الانتداب الفرنسي؟

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

42 مصاباً في مظاهرات لبنانية وسط بيروت

42 مصاباً في مظاهرات لبنانية وسط بيروت

دولة عربية تُسجل قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول تداعيات (كورونا) على الحماية الاجتماعية بقطاع غزة

شبكة المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول تداعيات (كورونا) على الحماية الاجتماعية بقطاع غزة

عبد الهادي يؤكد ضرورة استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية لإسرائيل بالدول العربية

عبد الهادي يؤكد ضرورة استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية لإسرائيل بالدول العربية

القدرة: الأمور باليوم الثاني من فتح (معبر رفح) تسير بشكل جيد ومنظم

القدرة: الأمور باليوم الثاني من فتح (معبر رفح) تسير بشكل جيد ومنظم

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

منوعات

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

عربي

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

الأردن يُعلن إغلاق معبره مع سوريا لمدة أسبوع بسبب (كورونا)

الأردن يُعلن إغلاق معبره مع سوريا لمدة أسبوع بسبب (كورونا)

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة