الأردن يُعلن إغلاق معبره مع سوريا لمدة أسبوع بسبب (كورونا)

معبر بين الأردن وسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، إغلاق (معبر حدود جابر) مع سوريا لمدة أسبوع، بدءاً من الخميس، بسبب إصابات فيروس (كورونا).



وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء 21 حالة، ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).