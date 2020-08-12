شؤون فلسطينية

القدرة: الأمور باليوم الثاني من فتح (معبر رفح) تسير بشكل جيد ومنظم

القدرة: الأمور باليوم الثاني من فتح (معبر رفح) تسير بشكل جيد ومنظم
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، أن الأمور في اليوم الثاني من فتح (معبر رفح البري)، تسير بشكل جيد ومنظم وفق الخطة التي أعدتها وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الشريكة لاستقبال واستضافة العائدين.

وأضاف في تصريحات نشرتها وزارة الصحة، عبر حسابها على (واتساب): أن الفرق الطبية والفنية والتثقيفية في وزارة الصحة، تتابع عن كثب، عملها وإجراءاتها مع العائدين.

وتابع: طبقنا الفحص المخبري السريع في (معبر رفح) للإحاطة بالحالة الوبائية للعائدين بشكل أولي، وعزل الحالات المشتبهة لحين التأكد من إصابتها أو خلوها من المرض عبر الفحص المخبري للفيروسات (PCR).

وأضاف القدرة: "ضاعفنا الطواقم الطبية؛ لفرز الحالات المرضية العائدة عبر معبر رفح، وتحويلها الى مراكز الحجر المخصصة لها، بسيارات إسعاف مجهزة".

وشدد على أن الحالات المرضية العائدة التي تحتاح الى خدمات طبية سريرية، يتم تحويلها إلى غرف حجر مجهزة بالمستشفيات وفق الإجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن جميع العائدين إلى قطاع غزة، يتم استضافتهم في مراكز الحجر الصحي فترة 21 يوماً، قابلة للزيادة وفق البرتوكول المعتمد لوزارة الصحة.

وأضاف: أن الطواقم الطبية والأمنية والخدمات والنظافة، تلقت تدريبات مكثفة من خلال فريق التدريب بوزارة الصحة على التعامل، وتقديم الخدمات في مراكز الحجر الصحي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وتابع: وزارة الصحة، أضافت طواقم مكافحة العدوى، لتعزيز العمل بمراكز الحجر الصحي ومراقبة سلامة الإجراءات التي يتم تنفيذها وفق الدليل المعتمد.

وشدد على أن المرحلة الحالية على درجة عالية من الخطورة، جراء اتساع المناطق الموبوءة حول قطاع غزة، والتي يصل منها العائدين، مما يتطلب التزام الجميع باجراءات الوقاية والسلامة من أجل تحصين المجتمع.

وتابع: وزارة الصحة تعمل على تحديث وتدفق المعلومات المتعلقة بالحالة الوبائية في قطاع غزة أولاً بأول من خلال الناطق الرسمي باسمها، وندعو الجميع إلى الالتزام بما يصدر عنه فقط.

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