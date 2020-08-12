شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني
رام الله - دنيا الوطن
وقّع محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم مع لنا عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة (عمار) للتطوير العقاري والسياحي، تقضي بتزويد مجموعة عمار بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لإفادتها من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد محافظ سلطة النقد، أن مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد الرامية لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح المحافظ أنه ومن خلال مذكرة التفاهم والتزاما بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن مجموعة عمار من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب الشركة من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جهتها، أشادت عبد الهادي بجهود سلطة النقد في إشراك شركات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حمايتها من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها في سبيل تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن المجموعة تضم عدداً من الشركات وهي شركة عمار للتطوير العقاري والسياحي، شركة الريحان للاستثمار العقاري، شركة أرضنا للتطوير العقاري، شركة سما العقارية.

جدير بالذكر، أن سلطة النقد وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع عدد كبير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، الأمر الذي يسهم في إثراء قاعدة البيانات الخاصة بنظام الاستعلام الائتماني الموحد، ما يعود بالمنفعة العامة على المجتمع، علماً أن هذا النظام جزء من مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه وتديره سلطة النقد، وحاز على ثناء المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

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