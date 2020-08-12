إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة والمشتبه ببعضهم بإطلاق نار في بلدة بديا، غربي سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والمشتبه بهم في عدة قضايا جنائية، وعثر معهم على سلاح وذخائر، من بينهم شخص صادر بحقه مذكرة حكم (15 عاماً)، بتهمة القتل وضبط بحوزة ابن أحدهم كمية قليلة من مواد يشتبه أنها مخدرة.



هذا، وتهيب الشرطة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن الخارجين عن القانون؛ ليتم تقديمهم للعدالة؛ ليأخذ كل ذي حق حقه.