منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن النداء العاجل الذي وجهته منظمة التحرير، للأمم المتحدة لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، ودعم موازنه وكالة (أونروا) هو بمثابة جهد إضافي متمم لكل الجهود، التي ستتواصل لحين تغطية كافة الاحتياجات المالية لـ (أونروا).



وأوضح منصور في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يولي اهتمامًا كبيراً لهذا النداء الذي يأتي أيضاً استكمالاً لخطوات أخرى، تمت بما فيها الاجتماع الوزاري لجمع التبرعات لـ (أونروا) الذي عقد في 21 من شهر حزيران/ يونيو الماضي وجرى خلاله جمع 130 مليون دولار لتغطية جزء من العجز في ميزانية (أونروا).



وبشأن جلسة مجلس الأمن في 14 من الشهر الجاري، ثمن منصور دور أندونيسيا التي تتولى رئاسة المجلس لهذا الشهر، والتي ارتأت عقد هذه الجلسة لمناقشة وضع الطفل الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بمشاركة طفل أو أكثر لمخاطبة مجلس الأمن وبعض منظمات المجتمع المدني والدولي المعنية بشؤون الطفل الفلسطيني.



وأضاف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور، أنه سيلقي كلمة فلسطين في هذه الجلسة، مبيناً أنها جلسة إضافية للاجتماع الشهري، الذي يقدم فيه المبعوث الأممي لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، إحاطته حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.