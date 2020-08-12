إسرائيل: (كنيست) تُصادق على إرجاء تمرير "الميزانية" واتهامات بين نتنياهو ورئيس المعارضة





ويرمي مشروع هذا القانون، إلى إعطاء فرصة لتسوية الخلاف بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، حول مدة الميزانية، وبالتالي تفادي إجراء انتخابات مبكرة.



وخلال جلسة صاخبة لمناقشة مشروع القانون، الذي ينص على منع نائب متهم بالجنائيات من تشكيل حكومة، شهدت (كنيست) تبادلاً للاتهامات بين مقدّم المشروع، رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





وكما كان متوقعاً، تم رفض مشروع القانون بأغلبية 353 نائباً مقابل 37 نائباً، فيما تغيب نواب (أزرق أبيض) عن التصويت.

رام الله - دنيا الوطنصادقت (كنيست) في إسرائيل، اليوم بالقراءة التمهيدية، على إرجاء تمرير الميزانية العامة لمدة ثلاثة أشهر.