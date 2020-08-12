القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو لجنة الدفاع عن أهالي سلوان، فخري أبو دياب: إن هدم مباني المواطنين في القدس، خاصة في سلوان، تهدف إلى تفريغ المنطقة، وتهجير المواطنين، وإقامة مزيد من الوحدات الاستيطانية، وإحلال المستوطنين مكان المقدسيين.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم، في في إطار تطبيق المشروع التهويدي المسمى الطريق الأمريكي، والذي بدأ العمل به جنوب القدس، مروراً بحي "قدوم" بسلوان.



وأشار أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال، تصعد من فرض الغرامات على المقدسيين، حيث وصلت خلال العام الماضي إلى 13 مليوناً ونصف المليون شيكل.