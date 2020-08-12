شؤون فلسطينية

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس نادي الأسير، قدورة فارس إلى تكثيف وقفات التضامن داخل الوطن وخارجه مع عميد الأسرى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير كريم يونس لمطالبة إدارة سجون الاحتلال بالتوقف عن سياسة التنكيل بالأسرى واستهداف الرموز الوطنية داخل المعتقلات بهدف إيصال رسالة للاحتلال بأن الأسرى هم مسؤولية وطنية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تعمدت خلال السنوات الأخيرة ومع اقتراب انتهاء محكومية القائد الأسير كريم يونس التي حددتها سلطات الاحتلال بـ 40 عاما إلى التنكيل به ونقله من معتقل لآخر لاستهداف شخصه ومحاولة النيل من عزيمته كمكانة وطنية وحالة رمزية كفاحية في حركة فتح .

من جهة أخرى، قال فارس: إن الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 15 رفضا لاعتقاله الإداري مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تتمادى في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري رغم معركة الاضرابات المستمرة للأسرى منذ عام 2011 ورغم انتقادات المؤسسات الحقوقية والعالمية لسياسة الاعتقال الإداري .

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