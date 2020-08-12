شؤون فلسطينية

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، اليوم الأربعاء: إن التجارب السابقة والإجراءات الصحية الجديدة، جعلت المشهد خلال اليوم الأول لفتح (معبر رفح) أكثر سيطرة وتحكماً.

وأضاف خلال تصريحات صحفية صباح اليوم: أن الطواقم الصحية على المعبر، باشرت بإجراء الفحص المخبري السريع لكافة العائدين، وهو فحص أولي تم إضافته لمنظومة الإجراءات الخاصة بوزارة الصحة، يستغرق عشر دقائق ومن شأنه تحديد عدد الحالات المصابة، لكنه يعطي نتائج جيدة، ويحدد عدد الحالات التي تحمل العدوى، ويقلل فرص نقل العدوى ما بين المصابين ومخالطيهم.

وأكد أن التشخيص النهائي والمؤكد لتحديد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) يتم من خلال فحص (PCR)، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية.

وأضاف: "حاولنا قدر المستطاع، أن نحافظ على العام الدراسي الجديد والمسيرة التعليمية، فاتخذنا إجراءات مبكرة نحو إيجاد بديل عن المدارس، بإنشاء مركز حجر صحي في دير البلح، وتحويل مركز إصلاح وتأهيل محافظة خانيونس لمركز حجر، وكذلك مستشفى الصداقة التركي، وفندق بلوبيتش، ومركزي الحجر في رفح وبيت حانون".

وأكد على أن جميع مراكز الحجر في قطاع غزة، قادرة على إيواء جميع العائدين دون الحاجة إلى المدارس.

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