"الصحة" بغزة تُصدر بياناً بشأن اعتصام نقابة التمريض





تبرق وزارة الصحة بأسمى آيات التقدير و الاعتزاز بكوادر العمل الصحي باختلاف مسمياتهم و مواقعهم و نخص من بينهم و في مقدمتهم الطاقم التمريضي الذي يسطر أنبل المواقف لخدمة أبناء شعبهم..





وفي هذه الأثناء التي تسخر فيها وزارة الصحة و معها جميع الوزارات المختصة كل الإمكانيات و الجهود من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وخاصة مع عودة أعداد مقدرة إلى غزة بما يشكله ذلك الأمر من تحدي كبير يستلزم أن تتكاثف فيه جميع الجهود تفاجأنا بصدور بيان توتيري مذيل بتوقيع نقابة التمريض وتسيء فيه لوزارة الصحة فيه إلى جملة من الفعاليات في هذا الوقت الحرج و عليه نود أن نشير إلى بعض النقاط .



١. إن شريحة التمريض الواسعة هي شريحة تحظى بوافر التقدير والاحترام في الوزارة من خلال بوابات الوزارة المختلفة و في مقدمتها الإدارة العامة التمريض.



٢. أن اختيار هذا الوقت الحرج مع بدء عودة العالقين وما يصاحبه من إجراءات لضمان سلامة المجتمع للقيام بفعاليات من شأنها إرباك ساحة العمل الصحي و تشتيته يحمل تساؤلات عن بواعث هذه الفعاليات من حيث الشكل و المضمون و التوقيت .



٣. إن قضية الإخوة الزملاء أبناء وزارة الصحة العاملين فيها على مسمى دبلوم تمريض تم مدارستها و توضيحها في لقاءات ممتدة مع نقابة التمريض شملت عدة مؤسسات حكومية من بينها وزارة الصحة و ديوان الموظفين .



٤. إن حصول الموظفين على مسمي ( دبلوم التمريض ) لمسمى جديد (بكالوريوس تمريض) يحتاج إلى مسابقة و منافسة على المسمى الجديد ولا يتم تلقائيا بمجرد حصول الموظف على شهادة البكالوريوس .



٥. إن طلب نقابة التمريض في اللقاءات المختلفة بقصر فرص التوظيف على بند البكالوريوس على موظفي الدبلوم بالترفيع التلقائي مع تعطيل فرصة الخريجين العاطلين من العمل و تقديم الموظف على الخريج حتى وإن كان الخريج أكثر كفاءة و حاز على أعلى الدرجات لهو أمر مستغرب و يقدح في أساسيات العمل النقابي ونتساءل لمصلحة من يتم الطلب بتأخير خريج البكالوريوس المتفوق و حيازة الموظف على الفرصة دون منافسة؟



٦. إن وزارة الصحة وإذ تقدر شريحة دبلوم التمريض و قد قامت بتوظيف أعداد جديدة منهم و ستتيح الفرصة لأعداد إضافية فإنها ترى أن الأساس للحصول على مسمى جديد إلا وهو بكالوريوس التمريض يقوم على أساس المنافسة واختيار الأكفأ مع احتفاظ الموظف بسنوات الخبرة حال فوزه بالمسابقة.



٧. نبارك لزملائنا من شريحة دبلوم التمريض المجسرين الذين خاضوا المنافسة على مسمى بكالوريوس و تفوقوا وتم تحويلهم إلى المسمى الجديد و نتمنى لهم دوام التوفيق.



٨. ندعو بقية الزملاء الذين يودون تغيير المسمى إلى التحضير الجيد لخوض المسابقة القادمة مع احتفاظهم بحق الأفضلية عند تساوي نتائج المسابقات .



وأخيراً ندعو إلى تكثيف الجهود و عدم السعي إلى إرباك الساحة في هذا التوقيت بالذات.



كل التحية للطواقم الصحية و هي تخوض غمار معركة فيروس (كورونا).

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: