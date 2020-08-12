"الصحة" بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول الفحص السريع الخاص بتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)





وأشار إلى أنه يأتي ضمن أحد الإجراءات المهمة، التي اتبعتها وزارة الصحة؛ للتعرف على الحالة الوبائية، والسيطرة على المرض في قطاع غزة.

يأتي ذلك؛ للتعرف على الحالة الوبائية للعائدين، وإمكانية تحديد الحالات المشتبهة، وعزلها مبكراً.وأوضح مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، بغزة، أ. عميد مشتهى، خلال لقاء معه اليوم الأربعاء، أن هذا النوع من الفحص يتم إجراؤه عبر عينة دم، تؤخذ من الوافدين فور وصولهم للجانب الفلسطيني، بحيث يستغرق الفحص عشر دقائق.وحول تفاصيل الإجراء، يكشف مشتهى، أن الفحص يعمل على كشف وجود أجسام مضادة في جسم المريض من نوع ( IgM وIgG) وذلك لتحديد الحالات المشتبه بها، ومن تظهر لديه مثل هذه الأجسام، يتم عزله بشكل مؤقت؛ لإجراء الفحص المخبري للفيروسات (PCR) وفي حال تم تأكيد إصابته بالفيروس، يتم تحويله إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.ويقول مدير دائرة المختبرات: إن إجراء الفحص السريع، بدأ العمل به منذ أكثر من شهر للقادمين إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) حيث أثبت الفحص نجاعته في تحديد الحالات المشتبه بها.