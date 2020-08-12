مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اضرم مستوطنون، اليوم الأربعاء، النار بحقول زراعية وأشجار زيتون في أراضي قرية جيت، جنوب غرب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني (حفات جلعاد)، أضرموا النار بحقول مزروعة بأشجار الزيتون، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران فيها.
اضرم مستوطنون، اليوم الأربعاء، النار بحقول زراعية وأشجار زيتون في أراضي قرية جيت، جنوب غرب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني (حفات جلعاد)، أضرموا النار بحقول مزروعة بأشجار الزيتون، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران فيها.
التعليقات