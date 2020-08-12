مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اضرم مستوطنون، اليوم الأربعاء، النار بحقول زراعية وأشجار زيتون في أراضي قرية جيت، جنوب غرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني (حفات جلعاد)، أضرموا النار بحقول مزروعة بأشجار الزيتون، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران فيها.