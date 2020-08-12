كهرباء القدس تضيف أيقونات جديدة على موقعها الإلكتروني للتسهيل على مشتركيها

الأجهزة الذكية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة للانطلاق بحزمة خدمات هدفها خدمة المشترك، حتى يستفيد قدر الإمكان من الخدمات الالكترونية المقدمة له، وتسهيل حياته وتعاملاته معنا.



وأوضح عليان أن الأيقونات الجديد التي تمت إضافتها على الموقع الالكتروني، تهدف بالأساس إلى تنويع قنوات الاتصال بين المشترك والشركة، بحيث لا تكون هذه الخدمات مقتصرة على موقع الشركة الالكتروني، وإنما أيضاً من خلال استخدام التطبيق على الايفون، وتحديث النسخة القائمة على أجهزة الأندرويد، إضافة الى تقديم الخدمات من خلال الكول سنتر والرد الآلي.



رام الله - دنيا الوطنأضافت شركة كهرباء محافظة القدس، أيقونات من الخدمات الجديدة على موقعها الإلكتروني، من ضمنها "التبليغ عن سرقة "التيار الكهربائي" و"التعرفة والرسوم" إضافة لدليل استخدام العدادات على موقعها الإلكتروني www.jdeco.net.وقال المهندس محمد عليان، مدير دائرة أنظمة المعلومات إن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها على الموقع الالكتروني لشركة كهرباء القدس، ستتيح لكافة المشتركين التبليغ عن سرقة التيار الكهربائي، والتلاعب بشبكة الكهرباء مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمبلغ عن هذه الحالات، أما فيما يتعلق بأيقونة التعرفة ورسوم الربط، ستتيح هذه الخدمة للمشترك الاطلاع على كل ماهو جديد يصدر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بهذا الخصوص، هذا إلى جانب دليل استخدام العدادات الذكية.وأضاف عليان أن جل هذه الخدمات تأتي في سياق التسهيل على المشتركين وتوفير الوقت والجهد في ظل الأوضاع الحالية، لاسيما مع تفشي فيروس كورونا، مبينا أن الشركة وضعت أمام نصب عينيها الحفاظ على صحة المشتركين للحد من أسباب انتشار الوباء تطوير برمجياتها وأنظمتها المحوسبة وربطها مع بعضها البعض باحدث الوسائل و الآليات مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان الحماية والسرية وسرعة الاتصال والاستفادة من انتشار تكنولوجيا