شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تضيف أيقونات جديدة على موقعها الإلكتروني للتسهيل على مشتركيها

كهرباء القدس تضيف أيقونات جديدة على موقعها الإلكتروني للتسهيل على مشتركيها
رام الله - دنيا الوطن
أضافت شركة كهرباء محافظة القدس، أيقونات من الخدمات الجديدة على موقعها الإلكتروني، من ضمنها "التبليغ عن سرقة "التيار الكهربائي" و"التعرفة والرسوم" إضافة لدليل استخدام العدادات على موقعها الإلكتروني www.jdeco.net.

وقال المهندس محمد عليان، مدير دائرة أنظمة المعلومات إن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها على الموقع الالكتروني لشركة كهرباء القدس، ستتيح لكافة المشتركين التبليغ عن سرقة التيار الكهربائي، والتلاعب بشبكة الكهرباء مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمبلغ عن هذه الحالات، أما فيما يتعلق بأيقونة التعرفة ورسوم الربط، ستتيح هذه الخدمة للمشترك الاطلاع على كل ماهو جديد يصدر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بهذا الخصوص، هذا إلى جانب دليل استخدام العدادات الذكية.

وأضاف عليان أن جل هذه الخدمات تأتي في سياق التسهيل على المشتركين وتوفير الوقت والجهد في ظل الأوضاع الحالية، لاسيما مع تفشي فيروس كورونا، مبينا أن الشركة وضعت أمام نصب عينيها الحفاظ على صحة المشتركين للحد من أسباب انتشار الوباء تطوير برمجياتها وأنظمتها المحوسبة وربطها مع بعضها البعض باحدث الوسائل و الآليات مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان الحماية والسرية وسرعة الاتصال والاستفادة من انتشار تكنولوجيا
 الأجهزة الذكية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة للانطلاق بحزمة خدمات هدفها خدمة المشترك، حتى يستفيد قدر الإمكان من الخدمات الالكترونية المقدمة له، وتسهيل حياته وتعاملاته معنا.

وأوضح عليان أن الأيقونات الجديد التي تمت إضافتها على الموقع الالكتروني، تهدف بالأساس إلى تنويع قنوات الاتصال بين المشترك والشركة، بحيث لا تكون هذه الخدمات مقتصرة على موقع الشركة الالكتروني، وإنما أيضاً من خلال استخدام التطبيق على الايفون، وتحديث النسخة القائمة على أجهزة الأندرويد، إضافة الى تقديم الخدمات من خلال الكول سنتر والرد الآلي.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

(أونروا) تُوجه دعوة للجهات المانحة بشأن خطط الاستجابة الطارئة للبنان

(أونروا) تُوجه دعوة للجهات المانحة بشأن خطط الاستجابة الطارئة للبنان

&#34;الإحصاء&#34;: 1.14 مليون شاب في فلسطين يشكلون حوالي خمس المجتمع

"الإحصاء": 1.14 مليون شاب في فلسطين يشكلون حوالي خمس المجتمع

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

منوعات

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

عربي

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة