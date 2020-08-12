شؤون فلسطينية

"وقفة عز": وزارة الصحة تتسلم غداً ست سيارات إسعاف وفقاً للمواصفات العالمية

"وقفة عز": وزارة الصحة تتسلم غداً ست سيارات إسعاف وفقاً للمواصفات العالمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتسلم وزارة الصحة، غداً، ست سيارات إسعاف مجهزة بكامل الأجهزة الطبية، وفقا للمواصفات العالمية، إلى جانب شحنة من الأدوية، بقيمة مليون و300 ألف دولار بدعم من صندوق "وقفة عز".

وقال رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين، بتصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن المبلغ الإجمالي لصالح وزارة الصحة، يصل إلى مليون و600 ألف دولار، وأيضاً مقابل أدوية، تم إرساؤها على مصانع محلية، ومستوردي أدوية لا يتم إنتاجها محلياً.

وأشار رئيس صندوق "وقفة عز" إلى أن هنالك قوائم لـ 6000 عائلة متضررة، إلى جانب وجود كشف باسم 1000 عامل من قطاع غزة، بانتظار الصرف لهم، خلال الأيام المقبلة.

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