الخليل: نسبة العينات المصابة بفيروس (كورونا) من الفحوصات 20- 25%





واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذه النسبة كبيرة جداً، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي في المحافظة إلى 9500 إصابة تعافى 65% منها.





وأوضح عطاونة، أن 52 مصاباً، يتلقون العلاج في المشافي، بينهم 15 في غرف العناية المكثفة، وإصابتان على أجهزة التنفس الاصطناعي، وباقي الإصابات هم على الأكسجين عالي الفعالية.





وأضاف مدير صحة جنوب الخليل: أنه جرى بالأمس تسليم أجهزة تنفس عالي الفعالية، بتبرع من الجاليات الفلسطينية في الإمارات وقطر، بواقع جهازين لمشفى دورا الحكومي، وثلاثة لمشفى الخليل الحكومي، مبيناً أن لجنة الأزمة المشكلة من محافظ الخليل جبرين البكري، تعمل على التوازي مع وزارة الصحة؛ ليكون القطاع الصحي بالخليل، بأعلى جهوزية للتعامل مع أية تطورات.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة، اليوم الأربعاء: إن نسبة الإصابات التي تسجل يومياً في محافظة الخليل، هو ما بين 20- 25 % مما يُسحب من عينات.