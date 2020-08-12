"الاقتصاد": فلسطين تنتج 200 ألف كمامة يومياً

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر حجة، ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من الكمامات إلى 200 ألف كمامة يومياً، بعد أن كان إنتاجها سواءً طبية أو مختلف الأنواع لا يتعدى 1000 يومياً مع بداية جائحة (كورونا).



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن حجم الإنتاج لهذه الكمامات وارتفاع أسعارها في بداية الجائحة، كان بسبب عدم وجود خطة كافية لدى جهات الإنتاج وإنتاجها بشكل يدوي وكميات محدودة، مشيراً إلى وجود 290 مشغلاً في فلسطين لانتاج هذه الكمامات حصل 54 منها على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة الاقتصاد.



وبخصوص المعقمات، قال حجة: إن فلسطين واجهت في البداية مشكلة في الحصول على الكميات اللازمة من الكحول لانتاج هذه المعقمات، وتم التغلب عليها من خلال استيراد مواد كافية من الكحول اللازمة لإنتاج المعقمات، منوهاً بهذا الصدد إلى توفر إحدى عشرة شركة لإنتاج المعقمات بمختلف أنواعها، معتمدة من الوزارة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.