شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: أجرينا الفحص الأولي لــ 513 عائداً للقطاع عبر (معبر رفح)

"الصحة" بغزة: أجرينا الفحص الأولي لــ 513 عائداً للقطاع عبر (معبر رفح)
إجراء فحص أولي لعائدين عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول مراكز الحجر الصحي في وزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، إجراء الفحص الأولي لــ 513 عائداً إلى قطاع غزة من خلال (معبر رفح).

ولفت في تصريح نشرته وزارة الصحة، عبر موقعها على الإنترنت، إلى أن العدد الأكبر من العائدين، كان من العائلات والنساء، حيث بلغ عددهم 333، فيما بلغ عدد العائدين من الشباب 85.

وأضاف صلاح: تم إجراء الفحص المخبري السريع لهم بسحب عينة دم، تظهر نتائجها خلال عشر دقائق من الفحص للتعرف على الحالة الوبائية للعائدين.

وأوضح: أنه تم تجهيز 52 غرفة عزل خاصة للحالات التي تظهرها نتيجة الفحص المخبري الأولي، مضيفاً أنه لا يتم اعتماد أنها مصابة إلا بعد سحب عينة مخبرية أخرى لفحص فيروس (كورونا- PCR) للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها، وذلك في إطار تكثيف إجراءات مواجهة الوباء، وأخذاً بالأحوط.

وأفاد صلاح، أن الطواقم الطبية لفرز الحالات على المعبر، تقوم بدورها في تقييم وفرز الحالات المرضية العائدة، ويتم تحويلها إلى المستشفيات أو مراكز الحجر المهيأة للحالات المرضية أو المستشفيات إذا تطلب وضعهم الصحي استكمال التدخلات الطبية السريرية.

ونوه إلى أن العمل في مراكز الحجر، يسير بشكل منظم وسلس، وكل فئة لديها مهام واضحة ومحددة، بتنسيق عالٍ جداً مع وزارة الداخلية، والوزارات ذات العلاقة لإدارة الحالة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة، عقدت اجتماع خلية أزمة حتى ساعة متأخرة من الليل، برئاسة وكيل وزارة الصحة، د. يوسف أبو الريش؛ لمتابعة مجريات سير العمل في رفح والمحافظات الأخرى، منوهاً إلى تواجد رؤساء المحافظات، وفرق مكافحة العدوى في مراكز الحجر للمراقبة، والتأكد من سلامة الإجراءات التي تتم من قبل الطواقم الصحية.

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