شؤون فلسطينية

وعود روسية بأن تكون فلسطين من أوائل الدول المستفيدة من لقاح (كورونا)

وعود روسية بأن تكون فلسطين من أوائل الدول المستفيدة من لقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير دولة فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن هناك وعوداً روسية، بأن فلسطين، ستكون من أوائل الدول، التي ستستفيد من لقاح فيروس (كورونا) الذي أنتجته روسيا مؤخراً.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن الرئيس محمود عباس، قدم شكره لنظيره الروسي على هذه الجهود، التي تكللت بالنجاح.

وأوضح نوفل، أن هذا اللقاح، لن يخرج إلى العالم قبل بداية العام المقبل، ويحتاج لبعض الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وأخذ الموافقات، لافتاً إلى أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي، حول الاستفادة من ذلك.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: إنه سيتم خلال أسبوعين، إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: أن لقاح (كورونا) يعتمد على أرضية علمية ملموسة، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

(أونروا) تُوجه دعوة للجهات المانحة بشأن خطط الاستجابة الطارئة للبنان

(أونروا) تُوجه دعوة للجهات المانحة بشأن خطط الاستجابة الطارئة للبنان

&#34;الإحصاء&#34;: 1.14 مليون شاب في فلسطين يشكلون حوالي خمس المجتمع

"الإحصاء": 1.14 مليون شاب في فلسطين يشكلون حوالي خمس المجتمع

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (عمار) لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة بعدة قضايا جنائية وإطلاق نار في سلفيت

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

منصور: غوتيريش يولي اهتماماً كبيراً للنداء الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

القدس: 40% من البنايات في سلوان مهددة بالهدم

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

السفير الجزائري: بلادنا تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

منوعات

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

عربي

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة