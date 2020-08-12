اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في اليمن إلى 172.
وتضرب الأمطار الغزيرة البلاد، وتحديدا مدينة صنعاء، منذ منتصف شهر تموز/يوليو، فيما تسببت السيول في أضرار جسيمة في العديد من المعالم الأثرية في المدينة القديمة التي تصنف كموقع تراث عالمي حسب منظمة (يونسكو).
وتضرب الأمطار الغزيرة البلاد، وتحديدا مدينة صنعاء، منذ منتصف شهر تموز/يوليو، فيما تسببت السيول في أضرار جسيمة في العديد من المعالم الأثرية في المدينة القديمة التي تصنف كموقع تراث عالمي حسب منظمة (يونسكو).
التعليقات