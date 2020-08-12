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اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172
سيول في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في اليمن إلى 172.

وتضرب الأمطار الغزيرة البلاد، وتحديدا مدينة صنعاء، منذ منتصف شهر تموز/يوليو، فيما تسببت السيول في أضرار جسيمة في العديد من المعالم الأثرية في المدينة القديمة التي تصنف كموقع تراث عالمي حسب منظمة (يونسكو).






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