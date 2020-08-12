مجدلاني وممثل جمهورية الإكوادور يبحثان سبل التعاون في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، وممثل جمهورية الاكوادور لدى دولة فلسطين د. لويس اريلانو جيباجا، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات توفير الحماية والرعاية والتمكين من منطلق الحقوق والمساواة.



جاء ذلك، خلال لقائه بممثل جمهورية الإكوادور في مكتبه صباح اليوم، بمقر الوزارة برام الله، بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، أنور حمام.



وعبر مجدلاني عن شكره لجمهورية الإكوادور، لاستعدادها ومبادرتها للتعاون، خاصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن دولة فلسطين ووزارة التنمية الاجتماعي، تفتح أبوابها لكل المبادرات وأوجه التعاون والشراكات، حيث إنها بحاجة للاستفادة من تجربة الدول الأخرى في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد مجدلاني، أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لديها خصوصية مختلفة عن أي دولة أخرى، حيث إن الإعاقات سببها الاحتلال، إما بفعل الإصابة المباشرة أو التأثيرات على الأجنة بفعل الغارات السامة، التي تستخدمها قوات الاحتلال بالاعتداءات المواصلة على أبناء شعبنا، حيث بلغت نسبة الإعاقة في فلسطين 5%.



ومن جانبه، أبدى جيباجا، استعداد حكومته للتعاون، خاصة وأن الإكوادور، تمتلك تجربة في الموضوع، ولديها العديد من المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة، إضافة للمنصة الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر حقوق الاأشخاص ذوي الإعاقة، وكل ما يتعلق بهذه الفئة.



وأكد أن العلاقة بين جمهورية الإكوادور ودولة فلسطين، عميقة وممتدة، وأن فلسطين كانت سباقة في التعامل ومساعدة الإكوادور إبان حدوث الزلزال في الجمهورية.



واتفق الطرفان على صياغة العلاقة من خلال مذكرة تعاون مشتركة، إضافة لعقد (فيديو كونفرنس) بين الطرفين لتبادل الخبرات في ذات المجال، وفي موضوع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، إضافة للعديد من الجوانب في السياق ذاته.