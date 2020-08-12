دولي

الصين تتبنى قرارا بمواصلة المجلس التشريعي السادس لمنطقة هونغ كونغ

رام الله - دنيا الوطن
صوت المشرعون الصينيون، اليوم (الثلاثاء)، لصالح تبني قرار يقضي بمواصلة المجلس التشريعي السادس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة،أداء مهامه.  تم تمرير هذا القرار في الجلسة الـ21 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الصينية العليا. 

ووفقا للقرار، سوف يواصل المجلس التشريعي السادس أداء مهامه بعد 30 سبتمبر 2020، لفترة لا تقل عن عام، حتى يبدأ المجلس التشريعي السابع مدته التي ستستمر أربعة أعوام عندما يُشكل وفقا للقانون. 

واستمع المشرعون صباح يوم السبت إلى تفسيرات لمشروع قانون قدمه مجلس الدولة، يطالب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باتخاذ قرار بشأن مواصلة المجلس التشريعي السادس عمله. 

وأجرى أعضاء اللجنة الدائمة بعد ظهر يوم السبت مناقشات جماعية لمناقشة مشروع القرار. 

واتفق المشرعون على أن المجلس التشريعي، بصفته الهيئة التشريعية المحلية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وعنصرا مهما من مكونات الهيكل السياسي لمنطقة هونغ كونغ، يمارس سلطات ووظائف مهمة وفقا للقانون، بما في ذلك سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ودراسة الميزانيات والموافقة عليها، والموافقة على الضرائب والإنفاق العام. 


وقررت الرئيسة التنفيذية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة - بالتشاور مع المجلس التشريعي - تأجيل انتخابات المجلس التشريعي السابع، التي كانت من المقرر إجراؤها في 6 سبتمبر 2020، لمدة عام واحد، استجابة للوضع الخطير لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في هونغ كونغ. 

وأوضح المشرعون أنه من أجل الحفاظ على النظام الدستوري القائم على القانون في منطقة هونغ كونغ، وضمان الحوكمة الطبيعية لحكومة منطقة هونغ كونغ وحسن إدارة المجتمع - من الضروري والملائم أن تتخذ اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا بشأن استمرار المجلس التشريعي السادس في أداء الواجبات المكلف بها والمسائل الأخرى ذات الصلة، مضيفين أن القرار يتماشى مع الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في الدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ.

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