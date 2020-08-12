شؤون فلسطينية

شاهد: الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية تمنعان جيش الاحتلال من دخول بيت لحم

شاهد: الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية تمنعان جيش الاحتلال من دخول بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
منعت الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مدينة بيت لحم، وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين) الرسمي.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية في آيار/مايو الماضي، قررت وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، رداً على خطط الاحتلال لضم أراضٍ فلسطينية.

 




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