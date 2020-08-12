شاهد: الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية تمنعان جيش الاحتلال من دخول بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
منعت الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مدينة بيت لحم، وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين) الرسمي.
منعت الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مدينة بيت لحم، وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين) الرسمي.
يشار إلى أن القيادة الفلسطينية في آيار/مايو الماضي، قررت وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، رداً على خطط الاحتلال لضم أراضٍ فلسطينية.
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