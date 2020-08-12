شاهد: الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية تمنعان جيش الاحتلال من دخول بيت لحم





يشار إلى أن القيادة الفلسطينية في آيار/مايو الماضي، قررت وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، رداً على خطط الاحتلال لضم أراضٍ فلسطينية.

















رام الله - دنيا الوطنمنعت الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مدينة بيت لحم، وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين) الرسمي.