الرئيس الصيني شي يؤكد على وقف هدر الطعام وتعزيز التوفير

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على وضع حد بحزم لهدر الطعام ودعا إلى تعزيز التوفير. وقدم شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، هذا الطلب في تعليمات.



واصفا مسألة هدر الطعام بالصادمة والمقلقة، وألقى شي الضوء على ضرورة الشعور دوما بالأزمة المتعلقة بالأمن الغذائي، خاصة وسط تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" على الرغم من حقيقة أن الصين أنتجت محاصيل وفيرة بشكل متتالي.



شدد شي على تعزيز التشريع والرقابة واتخاذ تدابير فعالة وتأسيس آلية طويلة الأمد لإيقاف إهدار الطعام.



قال شي إنه من الضروري تعزيز الإدراك العام بهذه المسألة بشكل أكبر، وغرس عادات التوفير بشكل فعال وتعزيز بيئة اجتماعية يكون الإهدار فيها مخزيا والتوفير جديرا بالثناء.



أولى شي أهمية كبيرة لأمن الغذاء وحث مرارا على تعزيز عادة اجتماعية لممارسة التوفير ومعارضة الإهدار. شدد شي على ضرورة إيقاف إهدار الطعام في مناسبات عديدة.



وفي يناير 2013، أعطى شي تعليمات حول هذه المسألة ومنذ ذلك الحين، أعطى تعليمات عديدة تتطلب بذل جهود، من بينها فرض قيود مؤسسية قوية والالتزام الصارم بالأنظمة والرقابة والتفتيش القوي وآليات عقاب شديدة، لكبح الانتهاكات المختلفة للوائح والانضباط والقوانين المتعلقة بالاستهلاك باستخدام الأموال العامة، بشكل فعال.



وذكر شي أيضا متطلبات محددة لتقليل الهدر في المدارس وتعزيز وعي الطلاب وممارسات التوفير.